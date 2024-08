Team USA, facile face au Brésil, complète le dernier carré

Il y aura une revanche entre la France et l’Allemagne en demi-finales et une autre entre les États-Unis et la Serbie. Team USA a battu le Brésil dans les grandes largeurs (122-87) pour le quatrième quart de finale du tournoi olympique masculin.

Les Étasuniens ont vite leur envol (40-21, 12′) avant de se relâcher (42-34, 16′) puis de réaccélérer (63-36 à la mi-temps). Huit des douze joueurs de Steve Kerr ont inscrit entre 9 et 18 points (pour Devin Booker). L’ancien joueur NBA et ex-Limougeaud Bruno Caboclo a profité de l’opposition pour s’illustrer (30 points à 13/20 et 6 rebonds en 34 minutes).

Champions olympique en titre, les Américains vont maintenant se reposer avant de retrouver la Serbie jeudi, elle qui a sorti l’Australie ce mardi après prolongation (95-90).