Trevon Bluiett à Limoges, c’est officiel

Trevon Bluiett (1,98 m, 29 ans) au Limoges CSP, c’est officiel. Le club a annoncé sa signature pour la saison 2024-2025. « Je suis ravi d’avoir cette opportunité et très heureux de rejoindre un club aussi historique, a annoncé ce shooteur gaucher. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, le staff, et qu’on se mette au travail pour accomplir de grandes choses cette saison. J’espère que nous pourrons rendre la ville fière de notre passion et de nos efforts. J’ai hâte de commencer cette nouvelle saison. »

Le Limoges CSP officialise le recrutement, pour une saison, de l'américain Trevon Bluiett. Fort d'une riche expérience aux USA et en Europe, il a apportera toutes ses qualités à l'effectif mené par JMD 💚 L'article 👉https://t.co/1p5iLDziJp pic.twitter.com/xa82z5AXY5 — Limoges CSP (@limogescsp) August 7, 2024

Trevon Bluiett va découvrir sa première saison professionnelle en France sous les ordres de Jean-Marc Dupraz. « Trevon est un joueur expérimenté qui connaît bien les championnats européens, a réagi son futur coach. Le recrutement a été beaucoup axé sur la jeunesse et nous voulions ajouter un joueur plus âgé pour équilibrer l’effectif. Il est polyvalent et son association avec Nicolas apportera du danger sur nos lignes arrière. Trevon peut aussi donner un coup de main sur le poste 4 si besoin et est capable de défendre plusieurs postes. »