Un Clément Frisch stratosphérique et Nancy grillent l’une des dernières cartouches de La Rochelle

C’est avec un esprit revanchard que le SLUC Nancy se déplaçait sur le parquet du promu rochelais ce vendredi soir. Battue à domicile par la SIG Strasbourg lors de la dernière journée, la formation nancéienne s’est fait très peur mais a fini par l’emporter au bout du suspense (79-88).

Devant une salle Gaston Neveur pleine et en jaune et noir, le Stade Rochelais a assuré le spectacle et fait honneur à son public. Les locaux ont mis une très grosse pression d’entrée pour prendre les commandes avant que le SLUC Nancy ne réagisse et recolle au score. Après avoir fait l’effort de revenir à hauteur, les hommes de Sylvain Lautié, maladroits en attaque, ont laissé les Rochelais prendre leurs distances dans ce premier quart-temps. Porté par l’efficacité de la doublette Jubrile Belo (8 points à 3/5 aux tirs et 1 rebonds) – Tom Digbeu (19 points à 6/15 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives), les locaux ont ainsi pris un excellent départ (29-24, 10′).

Tom Digbeu et les Rochelais devants à la mi-temps

Bousculés par une équipe rochelaise tenace et en réussite, les Nancéiens peuvent, comme souvent, s’appuyer sur Chris Clemons (14 points à 4/10 aux tirs) pour rester au contact. Bien que déjà condamné à la relégation, le Stade Rochelais n’a jamais relâché la pression ce vendredi. En tête de 9 points à la mi-temps (48-39, 20′), La Rochelle a récité son basket pendant vingt minutes.

Plus qu’un pied en Pro B pour La Rochelle

Au retour des vestiaires, les hommes de Sylvain Lautié ont montré un tout autre visage. Grâce à une défense retrouvée et un 14-2 d’entrée, le SLUC Nancy a su faire preuve de caractère pour revenir à égalité et même repasser devant sur un tir de Shevon Thompson (50-52, 25′). Alors qu’ils avaient la tête sous l’eau en première mi-temps, les coéquipiers d’un Clément Frisch en feu (22 points à 9/14 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions pour 32 d’évaluation, record en carrière) ont rapidement réagi. Dans le dur, le Stade Rochelais a laissé passer l’orage et profité du nouveau relâchement adverse pour reprendre les commandes à l’issue d’un troisième quart-temps de folie (65-62, 30′).

Dans une fin de match tendue jusqu’au bout, le SLUC Nancy a joué à se faire peur face à une équipe rochelaise qui disputait son énième match de la dernière chance. À la faveur d’un 26-14 infligé en dix minutes, les Lorrains l’ont emporté dans la douleur (79-88), évitant ainsi le piège tendu par les Maritimes. 48 heures après l’annonce du départ de Julien Cortey, le Stade Rochelais a cette fois plus qu’un pied en Pro B.