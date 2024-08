Une équipe de France moins poussée par le public en finale : « On a été clairement moins soutenu »

Alors que le public avait largement poussé en faveur de l’équipe de France en phase de poule à Villeneuve d’Ascq puis sur les quarts et demi-finales à Bercy, l’ambiance est retombée pour la finale. Devant un public plus international, et peut-être plus venu assister à ce qui était l’une des plus grosses affiches de ces Jeux olympiques de Paris – si ce n’est pas LA plus grosse affiche -, les Bleus n’ont pas bénéficié du même élan créé par le public.

« Je l’ai ressenti très fort, a admis le sélectionneur Vincent Collet. C’est les tarifs je pense des places et il y avait beaucoup de public international ce (dimanche) soir, beaucoup plus que dans les autres matchs et on a été clairement moins soutenu que les matchs précédents. C’était très net. Parce que normalement quand on est revenu à 3 points, la salle aurait dû être en fusion et elle ne l’était pas complètement. Dès qu’on a raté un tir à 3-points, Stephen Curry en a mis un autre de l’autre côté, oil y a presque eu une explosion de la salle à ce moment-là. Donc c’est comme ça, les Jeux olympiques n’appartiennent pas à la France. Je m’y attendais. On avait vu les tarifs. Je me doutais bien que le public serait beaucoup plus clairsemé et venant de différents horizons. »