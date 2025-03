Une salle de 5 500 places bientôt à Dunkerque

En pleine mutation, la ville de Dunkerque va accueillir d’ici 2028 une salle polyvalente d’envergure capable de recevoir jusqu’à 7 000 spectateurs. Un équipement qui pourrait intéresser le BCM Gravelines-Dunkerque, actuellement contraint de jouer à Dunkerque dans l’attente de son futur Sportica.

Fin 2028, il y aura le Sportica 2. Mais pas seulement. Les 1ères images de Boréal, l'arena dunkerquoise dédiée au sport et aux spectacles, viennent d'être dévoilées. Avec une jauge basket à 5500 places, elle pourra accueillir les matchs de gala du BCM.https://t.co/SfgT9vq8D7 — Romuald Coustre (@rcoustre) March 12, 2025

Une nouvelle enceinte moderne dans une friche industrielle

Dunkerque poursuit sa métamorphose. Le maire Patrice Vergriete a annoncé la création d’un pôle de loisirs majeur sur d’anciennes friches SNCF du centre-ville. Parmi les infrastructures phares : une salle polyvalente baptisée Boréal, portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Elle offrira une capacité maximale de 5 500 places pour des événements sportifs comme des rencontres de basket ou de hockey, mais aussi pour des concerts et spectacles.

Le coût du projet est estimé à 54 millions d’euros HT, avec un soutien de 12,5 millions d’euros de la région Hauts-de-France. Deux passerelles piétonnes relieront le site aux transports en commun et à un futur parking silo de 1 000 places, pour une accessibilité optimisée.

Une opportunité pour le BCM Gravelines-Dunkerque ?

En attendant le futur Sportica, le BCM Gravelines-Dunkerque dispute déjà ses rencontres à la salle Dewerdt de Dunkerque. L’arrivée de Boréal à proximité immédiate du centre-ville pourrait offrir un cadre encore plus adapté à certains matches de gala du club maritime. L’idée de délocaliser des rencontres dans une enceinte flambant neuve, plus grande et multifonctionnelle, pourrait séduire les dirigeants du BCM comme le public.

Reste à savoir si le calendrier des travaux et la programmation événementielle de Boréal coïncideront avec les besoins du club en matière d’accueil et de visibilité. Une chose est sûre : l’écosystème dunkerquois s’apprête à changer de dimension, et le basket pourrait bien en profiter.