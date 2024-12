Vassilis Spanoulis : « C’était mon premier match en France et c’est du haut niveau ! »

Donatas Motiejunas : « C’est ma quatrième année à Monaco et je ne me souviens pas d’un seul match facile à Bourg. On a parfois perdu ici, parfois gagné, mais la JL nous propose toujours un combat absolu. Alors pouvoir l’emporter ici, surtout après un voyage mouvementé qui n’a vraiment pas facilité notre récupération, être capables de montrer une telle attitude, c’est super pour nous. Vassilis Spanoulis a apporté une nouvelle mentalité et une nouvelle approche… Le partage et le mouvement du ballon représentent des choses fondamentales pour lui, et je trouve qu’on y arrive plutôt bien pour l’instant. On a connu des hauts et des bas ce dimanche mais c’est naturel : on n’a pas vraiment encore eu le temps de travailler avec le nouvel entraîneur. Pour l’instant, l’équipe est réceptive à son discours : on a eu deux déplacements difficiles et on a gagné les deux ! Il va falloir continuer, persévérer dans cette mentalité, et vouloir s’améliorer, notamment défensivement. Dans le vestiaire, on s’est dit que ces 94 points encaissés étaient beaucoup trop. Dans la vie, on voudrait que tout aille vite mais ça va prendre du temps de s’ajuster. En tout cas, on va dans la bonne direction. »

Vassilis Spanoulis : « Ces deux premiers matchs représentent exactement la façon dont on veut bâtir notre identité collective. À mes yeux, ce n’est pas important de savoir qui score, mais c’est important de savoir qui prend la bonne décision et le bon shoot. Les gars ont adhéré à ce discours avec seulement un entraînement et demi dans les jambes : cela montre leur qualité et leur QI basket. La façon dont on a partagé le ballon lors de ces deux rencontres a été incroyable. Je me dois de féliciter mon équipe d’avoir affiché cet état d’esprit. Ce n’est pas facile d’avoir adopté ma philosophie aussi rapidement. Je n’ai juste pas trop aimé notre défense, on a beaucoup de talent en attaque donc si on arrive à être aussi efficaces de l’autre côté du terrain, on va pouvoir atteindre un très haut niveau. C’était mon premier match en France et c’est du haut niveau : l’ambiance était très polie, très sympa, la salle était pleine. C’est beau de jouer dans un tel cadre ! On a affronté une très bonne équipe sans entraînement, à cause de nos problème de transport. On a dû repartir en avion à Monaco, dormir chez nous et retourner à l’aéroport ce matin pour venir ici… On a juste fait une séance vidéo. Vous imaginez ?! Pour un nouveau coach, ce n’est vraiment pas facile. Mais les mecs sont prêts à s’adapter, c’est le plus important. »