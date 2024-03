Victor Wembanyama (27 points) et les Spurs perdent le fil contre les Warriors

Les Spurs n’ont pas pu réaliser la passe de deux. Victorieux des Warriors au Chase Center samedi (126-113), les Texans ont été trop courts pour s’imposer de nouveau contre les troupes de Steve Kerr au Frost Bank Center, lundi soir (défaite 112-102). Dominateurs dans la raquette avec sa doublette Victor Wembanyama – Zach Collins, les Spurs ont imprimé le tempo avant d’encaisser un 19-0 fatidique dans le 3e quart-temps (72-67, 28′ ; 72-86, 33′). De quoi provoquer la colère noire de Gregg Popovich en conférence de presse. « Que s’est-il passé dans le 3e quart-temps ? Ils ont marqué plus de points que nous… D’autres questions un peu plus intelligentes ? », s’est emporté l’ancien sélectionneur de Team USA.

Chris Paul à la baguette

Comptant jusqu’à 17 points d’avance, les Warriors ont totalement fait dégoupiller le collectif des Spurs, avec Chris Paul à la baguette (19 points à 9/19 aux tirs, 9 rebonds et 8 passes en 33 minutes). Golden State a également pu compter sur de bons Jonathan Kuminga (22 points) et Klay Thompson (21).

De retour en jeu après avoir manqué les deux derniers matchs à cause d’une cheville droite douloureuse, Victor Wembanyama a livré une prestation aboutie, terminant à 27 points à 10/25 aux tirs et 14 rebonds en 31 minutes. « Étonnamment, je me suis trouvé très en rythme », relève Wemby, déçu que son équipe n’ait pas toujours répondu au défi physique des Warriors. S’il a tenté de maintenir les siens dans le match avec 12 points dans le seul dernier quart-temps (4/12 aux tirs), il s’est fait postériser par Trayce Jackson-Davis en fin de rencontre (101-112, 47′).