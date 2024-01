[Vidéo] Joakim Noah n’a « aucun regret » sur sa carrière

Pour le 18e épisode du Skweek Show by Tony Parker, ce sont les anciens joueurs et internationaux français Joakim Noah et Ian Mahinmi qui en étaient les invités. Avec Stephen Brun aux côtés de Tony Parker pour poser des questions aux deux invités, il a notamment été question d’équipe de France, où Joakim Noah s’est exprimé sur les raisons pour lesquelles il a pu manquer des compétitions avec les Bleus. Les deux invités ont également abordé d’autres sujets comme la NBA ou le phénomène Victor Wembanyama.