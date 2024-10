765 909 licenciés : la FFBB a battu un nouveau record en 2023-2024

A l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, à la Maison de la Mutualité à Paris, la Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé avoir clôturé la saison 2023-2024 avec le nombre record de 765 909 licenciés.

De loin le deuxième sport collectif en France

Malgré les nombreux refus de licenciés liés au déficit d’infrastructures, de créneaux et la concurrence de nombreux sports dans les gymnases couverts (handball, badminton, futsal, ping-pong etc.) au contraire de nombreux sports d’extérieur (football, tennis, futsal), le basketball, discipline en vogue, continue de voir son nombre de pratiquants augmenter en France. Et ce chiffre pourrait être plus important si des clubs ou foyers ruraux licenciaient tous leurs adhérents auprès de la FFBB, chose qu’ils ne font pas par souci d’économies au vue de la part prélevée par les différentes strates de la pyramide fédérale (FFBB, Ligues et Comités).

800 000 licenciés en 2024-2025 ?

Pour la saison 2024-2025, la tendance est encore à la hausse. Au 19 octobre 2024, la FFBB compte 19 690 licences clubs de plus qu’au 19 octobre 2023, soit une hausse de 4%. Si cette courbe se maintient, alors la FFBB viendra titiller les 800 000 licenciés à la fin de saison. De quoi rester de loin le deuxième sport collectif en France. Et probablement le deuxième sport tout court eu égard du fonctionnement du tennis et de l’équitation, eu égard du fonctionnement différent des licenciés de ces deux disciplines. En effet, il est nécessaire d’être licencié dans le club local pour aller jouer sur des terrains publics de tennis, sans pour autant évoluer en compétition ou bénéficier de cours. Une pratique qui, si elle était similaire au basket, permettrait à la FFBB d’exploser les compteurs.