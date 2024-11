À Blois, le piège de Mickaël Hay et l’Élan Béarnais a fonctionné !

Coach emblématique de l’ADA Blois pendant une décennie, Mickaël Hay faisait son retour au Jeu de Paume ce samedi 9 novembre. Désormais entraîneur de l’Élan Béarnais, le technicien espérait repartir du Loir-et-Cher avec la victoire. En clôture de cette 12e journée de Pro B, Pau a bien créé la sensation en s’imposant après prolongation sur le parquet du leader blésois (102-105, a.p.).

L’Élan Béarnais tient tête au leader à la mi-temps

Dans le dur depuis quelques matchs, l’Élan Béarnais se devait de réagir. Comme un symbole, les Palois ont choisi le retour de Mickaël Hay à Blois pour le faire. Grâce à une très belle entame et un 11-0 passé en trois minutes, les coéquipiers d’un Christopher Ledlum en double-double (25 points et 10 rebonds pour 31 d’évaluation) ont rapidement pris les commandes. Pourtant bousculée dans ces premières minutes, l’ADA Blois s’est appuyée sur Timothé Vergiat (17 points et 5 passes décisives) et surtout Florent Thamba (22 points et 5 rebonds) pour repasser devant à l’issue de dix premières minutes très accrochées (23-21).

Les deux formations se sont livrées une rude bataille dans cette première mi-temps. Guidés par leur capitaine Gaylor Curier (9 points à 3/3 à 3-points), les Palois ont tenu la dragée haute aux Blésois. Si la paire Ledlum – Curier s’est montrée très efficace offensivement, Bastien Pinault (28 points à 6/8 à 3-points) a permis à son équipe de ne pas se laisser distancer. Au coude à coude dans cette première mi-temps, les hommes de David Morabito ont conservé l’avantage et sont rentrés aux vestiaires avec deux petits points d’avance (47-45).

Christopher Ledlum arrache la prolongation, retour gagnant pour Mickaël Hay

Contrairement à son entame de match catastrophique, l’ADA Blois est revenue sur le parquet avec d’autres intentions. Mais en face, Pau n’a rien lâché et c’est Bastien Pinault qui a maintenu son équipe dans la partie. Le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux formations dans ce troisième quart-temps mais ce sont bien les locaux qui ont continué de faire la course en tête (71-68, 30′).

Dans ce match de séries, l’Élan Béarnais a repris sa marche en avant dès le début du dernier quart-temps. Encore à égalité à deux minutes de la fin (84-84, 38′), puis mené de 3 points, Pau s’en est remis au talent de Christopher Ledlum, auteur d’un tir à 3-points très important pour arracher la prolongation. Et cette prolongation, aussi irrespirable soit-elle, a tourné en faveur de l’Élan Béarnais. Portés par la doublette intenable Ledlum – Pinault, les hommes de Mickaël Hay ont fait tomber le leader du championnat au Jeu de Paume.

Une victoire finale sur le score de 102 à 105, de quoi donner pleine satisfaction à Mickaël Hay pour son retour dans le Loir-et-Cher. Avec ce succès, l’EBPLO affiche un bilan équilibré de 6 victoires pour 6 défaites. De son côté, l’ADA Blois reste premier au classement avec 9 victoires pour 2 défaites.