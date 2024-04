À quelle place Monaco va terminer en EuroLeague ? Voici les différents scénarios

L’AS Monaco joue son dernier match de saison régulière d’EuroLeague ce jeudi 11 avril, à 19h contre le Bayern Munich. Troisième au classement derrière le Real Madrid (26 victoires et 7 défaites) et le Panathinaïkos Athènes (22 victoires et 11 défaites), la Roca Team (22 victoires et 11 défaites) veut gagner pour assurer sa place dans le Top 4 et ainsi bénéficier de l’avantage du terrain en playoffs.

Sur son site Internet, l’AS Monaco explore toutes les possibilité à l’issue de la 34e journée d’EuroLeague qui se déroule sur ce jeudi et vendredi :

– La Roca Team termine 2e en cas de victoire sur le Bayern et si le Pana s’incline devant l’Alba Berlin.

– La Roca Team termine 3e en cas de victoire sur le Bayern et si le Pana s’impose devant l’Alba.

– En cas de défaite face au Bayern, la Roca Team peut terminer selon les autres résultats 3e, 4e ou sortir du Top 4 (5e place) dans un seul cas de figure : défaite du Pana face à Berlin, victoire du Barça à Villeurbanne, victoire de l’Olympiakos sur le Fener (égalité à trois Panathinaïkos, Olympiakos, Monaco).

L’AS Monaco est d’ores et déjà assuré de disputer les playoffs de l’EuroLeague, comme en 2022 et 2023. Quant à l’adversaire du jour, le Bayern Munich, il est hors course pour le play-in. L’entraîneur de la Roca Team Sasa Obradovic reste cependant méfiant avant de les affronter :

« Le Bayern possède un effectif composé de nombreux champions, ils vont jouer sans pression contre nous. Nous avons pu partager les minutes face à Limoges, Donatas (Motiejunas) et Jordan (Loyd) vont revenir dans l’effectif, nous allons faire en sorte d’être prêts pour cette dernière journée. Toute notre attention est portée sur ce rendez-vous. Le Bayern a un effectif de forte qualité, avec joueurs comme Ibaka, Bolmaro, Lucic, Booker, des joueurs de haut niveau. Je voyais cette équipe atteindre les playoffs, ce sera un match dur physiquement, pour le Bayern il s’agit de laisser une bonne impression, pour nous il s’agit aussi de préparer les playoffs. »

Entre-deux à 19 heures à la salle Gaston Médecin.