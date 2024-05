Aboubacar Magassa rejoint l’Université du Wyoming.

Après une saison passée blanche (redshirt) à l’université de Saint-Louis, Aboubacar Magassa (1,99 m, 19 ans) change de programme NCAA. Il rejoint les Cowboys du Wyoming. L’ailier français, frère d’Ibrahima Magassa, était fortement désiré par son futur coach Sudance Wicks, notamment pour son expérience en Espoirs avec Roanne et sa première saison passée à Saint-Louis.

Sudance Wicks sur l’arrivée de Aboubacar Magassa, via Wyoming Cowboys :

« J’aime vraiment le CV compétitif d’Abou. Il a concouru à un niveau élevé en Europe et il nous arrive avec une année de compétition en division I à son actif. C’est un joueur athlétique et intransigeant qui apportera un soutien acharné. […] Abou sera un atout immédiat pour nous du côté défensif. Il a un timing spécial et un moteur fou qui lui permet d’avoir un impact sur la victoire, il effectue des actions qui ne sont pas tout le temps notée sur la feuille de statistiques. C’est un joueur qui parle par son travail et je suis ravi qu’il ait choisi les Cowboys. Nous l’accueillerons comme il se doit. »