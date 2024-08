Aby Gaye va tenter de se relancer à La Roche Vendée

Après deux saisons de galère en raison de blessures aux genoux qui ont entraîné des opérations, Aby Gaye (1,95 m, 29 ans) va tenter de se relancer à La Roche Vendée, club pensionnaire de LFB.

L’internationale française a pu jouer 12 matches avec les Flammes Carolo en 2024 : huit sur la phase retour de la saison régulière et quatre en play-downs. Elle a su se remettre au niveau, avec par exemple un double-double (11 points et 11 rebonds contre Tarbes), et en capacité de jouer longtemps (30 minutes en playdowns contre… La Roche Vendée).

Si elle parvient à retrouver son niveau de jeu, la championne de France 2017 et 2021 peut être un sacré renfort pour La Roche Vendée, club qui a baissé dans la hiérarchie française ces dernières années.