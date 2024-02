Adam Silver confirme officiellement le retour de la NBA en France

Sans grande surprise, le commissionner Adam Silver a officiellement confirmé que la NBA ferait bel et bien son retour en France. Déjà interrogé sur ce sujet lors de la rencontre entre les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers à Paris en janvier dernier, il expliquait que la grande ligue reviendrait « sûrement l’année prochaine » pour éventuellement disputer « deux rencontres avant de revenir aux États-Unis ».

« Voir les San Antonio Spurs jouer à Paris, c’est certainement quelque chose que Victor Wembanyama aimerait beaucoup », a indiqué Adam Silver à une question posée par BeBasket, en marge du All-Star week-end.

LIRE AUSSI. « Des sentiments mélangés » : triste soirée pour Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly au Rising Stars Challenge

Le successeur de David Stern, en place depuis 2014, n’a pas donné davantage d’informations, alors que The Athletic affirmait début 2024 que les Spurs disputeraient deux matchs à l’Accor Arena de Paris ou à La Défense Arena de Nanterre en 2025, vraisemblablement contre les Indiana Pacers.

🎙️ Adam Silver: "I can say that we will be back playing a regular-season game again in Paris. It’s certainly something that he [Wemby] very much would like to see, his team, the Spurs, playing in Paris." pic.twitter.com/Bwr4O2GUXO

— Théo Quintard (@TheoQuintard) February 18, 2024