Alen Omic retrouve l’EuroCup avec le Buducnost Podgorica

Alen Omic effectue son retour dans un nouveau club, le Buducnost Podgorica. Passé par les feux Metropolitans 92 la saison dernière, l’intérieur slovène a déjà évolué furtivement chez la formation monténégrine en 2018-2019.

Hormis sa parenthèse d’une dizaine de matchs avec les Metropolitans 92 la saison dernière, Alen Omic (2,15 m, 32 ans) n’avait connu que le Cedevita Olimpija Ljubljana depuis la saison 2021-2022. L’un des rares joueurs productifs dans la torpeur altoséquanaise, au point d’être leader à l’évaluation en Betclic ELITE au moment de son départ (21,4, avec 15,6 points à 61% aux tirs, 10,1 rebonds et 2,6 passes décisives), avait retrouvé les chemins de la victoire avec le Cedevita. L’ancien joueur de la JL Bourg avait remporté la Coupe de Slovénie pour la 4e fois de sa carrière en étant élu MVP de la finale.

Cette saison, Alen Omic va pouvoir regoûter à l’EuroCup avec le Buducnost Podgorica. Sa nouvelle équipe connaît des débuts difficiles, avec deux défaites d’entrée de compétition (Besiktas et Gran Canaria).

OFFICIAL: @Alen237 has returned to @KKBuducnostVOLI! ✍️

🔗 https://t.co/uftBYuKYaD pic.twitter.com/RO6HElAeBI

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 6, 2024