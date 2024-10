Alex Sarr encore convaincant, Kyshawn George se montre à ses côtés

En déplacement à New York, les Washington Wizards ont perdu leur deuxième match de présaison chez les Knicks de Karl-Anthony Towns (25 points à 7/20 aux tirs et 12 rebonds en 28 minutes). Les rookies de la franchise de la capitale fédérale ont cependant pu se mettre en évidence. Ainsi, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a signé une deuxième sortie en présaison convaincante avec 12 points à 5/14 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 9 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 3 balles perdues en 25 minutes.

Bilal Coulibaly en manque d’adresse

Autre rookie des Wizards, l’ancien Chalonnais Kyshawn George (2,00 m, 20 ans) a été très propre en sortie de banc (14 points à 5/6, 4 rebonds et 3 contres en 21 minutes). Dans le cinq sur son poste, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a été nettement moins adroit (1/9, pour 4 points) mais a gobé 9 rebonds et aussi commis 5 fautes en l’espace de 25 minutes.