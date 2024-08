Alpha Kaba, l’option B de l’Hapoël Tel-Aviv ?

Alors que le dossier Bruno Caboclo est l’un des plus complexes du marché européen, avec des envies de départ du Partizan Belgrade mais un contrat qui court toujours avec le club serbe, l’ancien intérieur du Limoges CSP a reçu une offre pharaonique de la part de l’Hapoël Tel-Aviv, qui monte une véritable armada pour l’EuroCup : 3,4 millions de dollars sur deux ans. Sauf que la situation du Brésilien reste particulièrement floue.

Par conséquent, le club israélien travaille sur des solutions de repli. L’une d’entre elles mène à Montrezl Harrell, ancien meilleur sixième homme de NBA, l’un des amis proches de Patrick Beverley, la recrue star de l’Hapoël. Selon Sport5, l’autre conduit tout droit vers Alpha Kaba, l’intérieur franco-guinéen qui a permis à sa carrière de prendre une autre dimension depuis qu’il a pris les routes de l’exil. L’ancien pivot de Pau-Lacq-Orthez et Boulazac sort d’une saison partagée entre la Chine (16,2 points à 54%, 13,1 rebonds et 1,4 contre en 47 matchs avec Sichuan) et Valence, où il a eu du mal à s’insérer dans la rotation en Liga Endesa (3,1 points à 50% et 2,9 rebonds en 9 minutes de moyenne sur 7 rencontres).

Le Blésois dispose d’une expérience intéressante en EuroCup. Meilleur rebondeur de la compétition lors de sa dernière apparition à ce niveau (10,5 prises en 2022/23), il cumule déjà quatre campagnes au second échelon du basket continental (8,9 points à 54% et 8,1 rebonds en 54 matchs avec l’ASVEL, Nanterre et Podgorica).