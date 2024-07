L’Élan Béarnais rapatrie Amadou Sidibé

Déjà passé par l’ALM Évreux (9,6 points et 9,3 rebonds en 2020/21) et le Tours Métropole Basket (7,7 points et 7,2 rebonds en 2021/22), Amadou Sidibé (2,03 m, 30 ans) va connaître un troisième club en Pro B. L’international ivoirien (récemment vu au TQO, avec 6 minutes de moyenne en 2 matchs) portera désormais les couleurs de l’Élan Béarnais. Réputé pour ses qualités de rebondeur et de guerrier, joueur fédérateur à vocation défensive, l’intérieur formé à Fairfield retrouve un championnat qu’il connaît bien.

Après avoir découvert le championnat argentin et débuté l’exercice 2023/24 en Allemagne, à Würzburg en BBL, club avec lequel il n’a disputé que quatre matchs (2,5 points et 2,8 rebonds en 10 minutes de jeu en moyenne), Amadou Sidibé a terminé la saison en Hongrie. Sous les couleurs de Sopron, il a tourné à 9,9 points à 49%, 5,9 rebonds et 1 passe décisive.

« Joueur expérimenté qui a déjà joué 2 ans à ce niveau, joueur combattant, rebondeur doté d’un très bon shoot mid-range, très bon coéquipier, il sera un excellent exemple à suivre par nos jeunes joueurs », se réjouit son futur entraîneur, Mickaël Hay.

L’effectif de l’Élan Béarnais version 2024/25 :