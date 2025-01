Amaël L’Etang très complet pour son premier match en Atlantic 10

Amael L’Etang (2,15 m, 19 ans) et Dayton ont démarré leur saison en Atlantic 10 par une victoire contre La Salle ce mardi 31 décembre. Les Flyers ont battu les Explorers 84 à 70 en s’appuyant notamment sur leur pivot français. Le Toulousain a non seulement marqué 12 points à 4/6 aux tirs et 4/4 aux lancers francs, mais il a aussi cumulé 5 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres en 21 minutes.

with Dayton's defense overcommitting on the press, L'Etang saves the defensive possession by tracking the ball and making a timely block on the layup pic.twitter.com/7z97mQKfNe — Sheed on the Hawks (@SheedinATL) January 1, 2025

Après s’être montré lors des matches hors-conférence, Amaël L’Etang et Dayton (11 victoires et 3 défaites) confirme bien. L’ancien Choletais tourne à 6,4 points à 52,3% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds, 1,1 passe décisive et 0,7 contre en moins de 13 minutes, après 14 entrées en jeu.