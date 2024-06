Amath M’Baye et Livio Jean-Charles remportent la VTB League avec le CSKA Moscou

Partis jouer en Russie, Livio Jean-Charles et Amath M’Baye ont abandonné leur rêve de Jeux Olympiques. Mais d’un point de vue palmarès, eux dont les places étaient loin d’être garanties pour Paris 2024, ils n’ont pas à regretter leur choix.

Cette semaine, le CSKA Moscou a remporté la VTB League (un championnat regroupant les équipes russes et biélorusses) en étouffant le tenant, Kazan, lors du cinquième match de la finale (4-1). Tenu à 4 points et 5 rebonds, Louis Labeyrie ne réalisera donc pas le doublé et doit abandonner sa couronne à ses deux compatriotes.

De jolis palmarès

Les deux intérieurs français du CSKA Moscou commencent à avoir chacun une armoire à trophées bien garnie. Auteur d’une très grosse saison individuelle (13,2 points à 51%, 4,3 rebonds et 2,3 passes décisives), Amath M’Baye s’est offert son quatrième titre majeur en club après la Lega 2018, la Champions League 2019 et la BSL (Turquie) 2023. Quant à Livio Jean-Charles, pas en reste d’un point de vue personnel (11,3 points à 65%, 3,9 rebonds et 1,5 passe décisive), il a effacé la frustration de la troisième place de l’an dernier. Lui a déjà été champion en France (2016 et 2019) et en Grèce (2022). Clin d’œil de l’histoire, le Guyanais a remporté ce trophée aux côtés d’une vieille connaissance, Casper Ware, héros du titre de l’ASVEL en 2016. « C’est un rêve que l’argent ne peut pas acheter », a-t-il commenté sur Instagram.