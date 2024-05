Amel Bouderra prolonge pour une 19e, et dernière, saison avec les Flammes Carolo

Plus qu’une page, c’est un livre qui va se refermer l’année prochaine à Charleville-Mézières. Amel Bouderra (1,63 m, 35 ans), icône des Flammes Carolo, a prolongé son contrat avec le club ardennais. Jusqu’ici, rien de nouveau sous le soleil… Sauf que ce sera sa 18e et dernière saison !

C’est simple : en professionnel, la Mulhousienne n’aura connu qu’une seule autre équipe, Strasbourg. Formée à l’ABC, elle y a disputé une saison de LFB en 2005/06, avant de rejoindre Charleville-Mézières en deuxième division en 2006. Depuis, en 18 saisons, elle y a tout connu : le titre pour l’accession en LFB en 2010, l’EuroCup, l’EuroLeague, les honneurs individuels (deuxième meilleure passeuse de l’histoire de la LFB, double MVP française du championnat, élue meilleure meneuse de LFB en 2018), l’équipe de France (mais certainement pas autant que son talent l’aurait mérité avec seulement 16 sélections), les bureaux (elle est directrice sportive depuis 2022), etc.

« J’ai envie de finir sur une bonne image » Amel Bouderra

Toujours compétitive à 35 ans, Amel Bouderra a aligné ses meilleures statistiques en EuroCup cette saison avec 11,6 points à 38%, 6,5 passes décisives et 2,4 interceptions de moyenne. Mais les deux dernières campagnes hexagonales ont été frustrantes avec deux bilans négatifs. « J’ai beaucoup réfléchi pour prendre cette décision. Il y a toujours la peur du sportif de faire la saison de trop. J’ai envie de finir sur une bonne image. Même s’ il y a eu des hauts et des bas cette saison, je me suis aussi rendue compte que j’avais encore du gaz et cette envie de jouer, d’être compétitive et de me battre pour ce maillot. Je me suis donc dit que je ne pouvais pas terminer comme ça. Je me rappelle des 17 saisons passées. C’est un honneur et une fierté de terminer ma carrière dans ce club qui m’a vu grandir et qui m’a tout donné. Il n’y a pas de meilleur endroit pour finir ma carrière. Je veux aussi profiter à fond de cette dernière saison, de ces derniers matchs en tant que joueuse professionnelle. J’ai une relation particulière avec ce public ardennais que j’aime par-dessus tout. Annoncer ma fin de carrière, c’est aussi se mettre moins de pression pour vivre l’instant présent à 100%.«