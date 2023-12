Amine Noua officiellement à Tortone

Italie - Amine Noua est officiellement un joueur du club italien de Tortone. L'ailier-fort français vient de quitter l'Hapoël Holon.

Amine Noua (2,03 m, 26 ans) à Tortone, c’est fait. Le club italien a officialisé sa signature, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.

Dans la banlieue d’Alexandrie, dans le Piémont, le Villeurbannais va évoluer au sein d’un club ambitieux, aussi bien en Serie A (5 victoires et 4 défaites) qu’en Ligue des Champions (4 victoires et 0 défaite). A l’intersaison, l’ailier-fort avait quitté son club formateur de l’ASVEL, où il était revenu en 2022, pour rejoindre l’Hapoël Holon. Mais depuis le 7 octobre et le conflit armé entre Israël et la branche armée du Hamas, la situation était devenue très complexe. Amine Noua et sa famille étaient ainsi revenus chez eux, à Villeurbanne. L’international français s’entraînait seul et rejoignait son équipe pour les rencontres de BCL, la Winner League n’ayant pas encore démarré.

Une situation devenue très complexe qui l’a poussée à trouver un nouveau club. Il rejoint ainsi Tortone, qui se trouve à moins de 5h de route de sa ville natale de Villeurbanne, où il remplace Mike Daum, parti chez l’Anadolu Efes Istanbul. Amine Noua y retrouvera d’autres anciens joueurs du championnat de France (TaShawn Thomas, Kyle Weems, Chris Dowe).