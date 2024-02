Ancien sauveur de l’Élan Chalon, Nate Wolters prend sa retraite

Fin 2017, quelques mois après avoir mené Chalon vers le deuxième titre de champion de France de son histoire, Jean-Denys Choulet avait perdu le sommeil. Des nuits et des nuits passées à chercher un meneur susceptible de sauver l’Élan de la catastrophe industrielle, une descente en Pro B un an après son sacre national.

Après l’échec Adam Smith, plus un poste 2 qu’un poste 1, et la déception Darrin Dorsey, le technicien bisontin avait trouvé la perle rare en la personne de Nate Wolters, arrivé en provenance des Salt Lake City Stars. Débarqué mi-janvier lorsque l’Élan était lanterne rouge, il avait tellement brillé (16,3 points à 51%, 3,9 rebonds et 6,2 passes décisives) que Chalon-sur-Saône s’était mis à gagner (9 victoires en 15 matchs avec lui) et avait sauvé sa peau.

Sur X, le club de Saône-et-Loire a félicité son ancien joueur pour sa « belle carrière ». Et pour cause, le natif du Minnesota a annoncé cette semaine qu’il avait décidé de prendre sa retraite. Outre ce semestre marquant à Chalon, il laisse derrière 84 matchs NBA (5,5 points de moyenne avec Milwaukee, New Orleans et Utah), cinq campagnes d’EuroLeague (avec l’Étoile Rouge de Belgrade, le Zalgiris Kaunas et le Panathinaïkos Athènes l’an dernier) et de multiples titres (champion de Lituanie, de Serbie, double vainqueur de la Ligue Adriatique et de la Coupe de Serbie).