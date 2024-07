Andrew Albicy nouveau « centenaire » en équipe de France

Quand il était coincé à 34 sélections en 2017, non-convoqué depuis cinq ans et ce mois de juin 2012 où il avait été mis à la porte avant les Jeux Olympiques 2012, Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) pouvait-il véritablement croire qu’il deviendrait un jour un centenaire en équipe de France ? « 100 sélections, ce n’est pas quelque chose que je pensais atteindre », a-t-il répondu sur le site Internet de la fédération. Et pourtant, ce mardi, le meneur francilien va bien devenir le 42e joueur de l’histoire à franchir le cap mythique des 100 sélections en équipe de France. « C’est un vrai accomplissement. »

Je ne pouvais rêver mieux. Aux Jeux Olympiques, à la maison… Fier de mon parcours et éternellement reconnaissant de pouvoir vivre ça avec vous 🙏🏽🇫🇷 À ce soir 💪🏽 https://t.co/F2NmyXP1Dc — Andrew Albicy (@andrewalbicy) July 30, 2024

Un parcours sinusoïdal

Une récompense au bout d’un parcours que l’on qualifiera de sinusoïdal en équipe de France. MVP de l’EuroBasket juniors en 2010, Andrew Albicy a été appelé au pied levé par Vincent Collet pour pallier la blessure d’Antoine Diot. Et le bizuth avait été le héros inattendu du premier match de la Coupe du Monde (13 points lors d’une victoire contre l’Espagne), dominant Ricky Rubio. « J’étais en vacances et on m’appelle », nous avait-il raconté dix ans plus tard. « J’étais choqué, excité. Je ne pensais vraiment pas jouer, j’étais tellement surpris de rentrer. Dans ma tête, j’étais tellement en stress mais du bon stress et après, j’ai joué à l’instinct, je me suis donné à fond. Le match-up avec Rubio était sympa, on a le même âge mais il était déjà tellement en avance par rapport à moi. Le fait d’avoir gagné ce duel m’a donné plus de confiance pour continuer à progresser et aller plus loin. »

Mais ce premier coup d’éclat est sans lendemain. Sur tout le reste de la compétition, celui qui est alors meneur du Paris-Levallois n’inscrit que 6 points. À l’EuroBasket 2011, il remporte une médaille d’argent mais joue les utilités. Puis en 2012, il se fait couper avant même le début des JO… La fin de l’histoire ? Cela y ressemble. À tel point qu’Andrew Albicy bascule alors vers le 3×3, afin d’entretenir son rêve de Jeux Olympiques de Tokyo ! Pendant que les Bleus vivent un calvaire lors de l’EuroBasket 2017, lui remporte l’Open de France à Lyon.

Mais la réforme du système international lui permet de remettre le nez à la fenêtre, justement. Les qualifications instaurées par la FIBA sont dénuées des joueurs NBA et EuroLeague, forçant Vincent Collet à composer une équipe bis. L’ancien gravelinois s’impose alors comme un cadre de l’équipe de France version fenêtres et fait partie des récompensés, avec Paul Lacombe et Amath M’Baye : direction la Coupe du Monde 2019. Où il vit le plus grand moment de sa carrière sous le maillot tricolore : une défense XXL sur Kemba Walker ou Patty Mills lors des matchs décisifs, et trois tirs lointains dans le money-time de la petite finale contre l’Australie. « Cet été a été le meilleur pour moi avec l’équipe de France, et de loin », confiait-il en 2020. « J’ai retrouvé les Bleus, j’avais un rôle, j’ai été en mission sur tous les meilleurs joueurs adverses. Cela a confirmé tout le travail de rédemption, entre guillemets, que j’avais fait avant, le fait de passer par la petite porte pour arriver sur la grande scène. »

« Mon moteur a toujours été d’enfoncer les portes qui se ferment »

Un retour en force qui lui vaudra deux nouvelles médailles, en argent, aux JO 2021 puis à l’EuroBasket 2022. Sans le même impact, toutefois : Albicy traverse l’olympiade japonaise comme une ombre, frustré par une cuisse droite défaillante, puis est dominé par Lorenzo Brown en finale de l’Euro. La fin de l’histoire, bis ? Le Francilien n’est pas convoqué pour la Coupe du Monde 2023, au profit de Sylvain Francisco. Mais le fiasco des Bleus, notamment défensif, met indirectement en valeur son apport. En Bosnie-Herzégovine en février, le meneur de Gran Canaria saisit sa nouvelle chance et étouffe Dzanan Musa. Le train bleu repasse une troisième fois. Direction Paris 2024, et la 100e sélection !

« J’ai eu une grosse coupure entre 2012 où je fais la préparation pour les Jeux mais je ne suis pas retenu et novembre 2017 sur les fenêtres internationales », a-t-il synthétisé pour la FFBB. « Elles étaient très critiquées mais moi c’est ce qui m’a permis de revenir en Équipe de France. Pendant quelques années c’était une frustration de ne pas être dans le groupe. Je pensais que je pouvais y être et en voyant tout ce qui se passait, ça me donnait clairement envie. Mais c’était des choix que j’ai respectés et j’ai continué à travailler. Toute ma carrière, j’ai toujours dû faire face à des portes qui se ferment. Et j’ai cherché à les enfoncer. Ça a toujours été mon moteur pour faire plus. »

PROFIL JOUEUR Andrew ALBICY Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 34 ans (21/03/1990) Nationalités: