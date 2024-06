Andrew Albicy prolonge à Gran Canaria jusqu’en 2026

Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) a prolongé pour le club de Gran Canaria jusqu’en 2026. Au club depuis 2020, le meneur français est le capitaine de l’équipe et a encore été élu meilleur joueur de la saison par les fans.

Gestionnaire, formidable défenseur et surtout leader positif, Andrew Albicy apporte bien plus que ses simples statistiques. En 2023-2024, le vainqueur de l’EuroCup 2023 a cumulé 6,3 points à 37,6% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 4,3 passes décisives en 24 minutes sur 56 rencontres.

Andrew Albicy sera donc lié à Gran Canaria jusqu’à ses 36 ans.