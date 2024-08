Antibes complète son effectif avec l’ancien pivot de Saint-Chamond, Sasa Borovnjak

Antibes a ajouté la dernière pièce manquante à son effectif pour la saison 2024-2025, avec la signature du pivot serbo-portugais Sasa Borovnjak (2,06 m, 35 ans). Ce dernier a déjà connu la France et la Pro B, lors de son passage à Saint-Chamond en 2021-2022.

🌊 𝙒𝒆𝙡𝒄𝙤𝒎𝙚 𝙎𝒂𝙨𝒂 🦈 🤝 Les Sharks sont au complet ✅

🏀 L’intérieur Sasa Borovnjak rejoint Antibes pour une saison ⛹️‍♂️ 🗣️ Retrouvez toutes les infos et les déclarations de Sasa et de JD Jackson sur notre site internet : https://t.co/cebCAw7L05 👈#GoSharks pic.twitter.com/MyQxidKkFM — Antibes Sharks (@AntibesSharks) August 28, 2024

Un nouveau renfort d’expérience à l’intérieur

International portugais d’origine serbe, Sasa Borovjnak est un poste 5 expérimenté, ayant évolué majoritairement dans les championnats ibériques (5 saisons au Portugal, 5 également en Espagne). Il avait activement participé à la fabuleuse saison régulière de Saint-Chamond en 2021-2022 (9,7 points et 4,2 rebonds pour 10 d’évaluation en 19 minutes de jeu), terminée à la 2e place avant l’entrée dans sa nouvelle Arena. Après cette seule saison dans le championnat de France, le pivot est retourné en 2e division espagnole, à Alicante et Caceres. La saison dernière, Sasa Borovjnak a découvert un autre continent, le Brésil, pour le compte du club de Pinheiros (17,7 points et 4,9 rebonds sur 18 matchs en 25 minutes de jeu).

Ainsi, la saison prochaine, l’effectif d’Antibes sera constitué sur les lignes extérieures d’Antoine Eïto, Samir Gbetkom, Bubu Palo, Garlon Green, Milhan Charles et Bathiste Tchouaffe. À l’intérieur, les Sharks compteront sur Shekinah Munanga, Abdoulaye Loum et donc Sasa Borovjnak.