Après avoir eu peur pour sa carrière, Théo Bouteille lance sa saison 2023-2024 ce vendredi

Le 10 septembre dernier, Théo Bouteille (1,92 m, 26 ans) a crié de douleur après une tentative de tirs dans un match de présaison contre son ancien club de Saint-Chamond. Le frère d’Axel Bouteille a cru souffrir d’une rupture des ligaments croisés du genou droit pour la troisième fois de sa carrière.

« J’ai eu la même sensation que lorsque je me suis blessé aux croisés les deux dernières fois, et même en pire, raconte-t-il dans Le Progrès. Pour moi, dans ma tête, c’était ça. Sur le coup, le médecin le pensait aussi. J’ai passé une semaine en attendant l’IRM en me disant que c’était ça. »

L’arrière craignait alors de devoir mettre fin à sa carrière de joueur professionnel.

« Je pensais que c’était fini pour moi. C’était logique. Il y a plein de choses qui me sont passées par la tête. Tu remets plein de choses en question sur ton avenir. J’avais des pensées pas forcément positives. »

Andrézieux veut rester dans le Top 5 de la poule B

Une semaine plus tard, l’arrivée du résultat de l’IRM l’a totalement rassuré. Théo Bouteille souffrait en réalité d’une blessure au niveau du cartilage. Après quatre mois de repos puis de rééducation, l’ancien joueur de Paris et Saint-Chamond va effectuer son retour à la compétition ce vendredi 12 janvier contre Mulhouse. L’objectif est simple pour cette reprise : « Je suis sur le terrain, je kiffe, je joue sans me prendre la tête avec mes blessures ou mes performances. » Avec toutefois la volonté d’accrocher le Top 5 de la poule B et ainsi de se qualifier en groupe A. Car malgré les blessures, l’équipe de Guillaume Quintard est bien placée (4e avec 11 victoires en 18 matches). Avec les débuts de Théo Bouteille en 2023-2024 – lui qui était un joueur majeur la saison passée – et le retour d’Hugo Cucherat, l’ALS peut nourrir de belles ambitions pour la suite de cette saison.