Après la démonstration de l’AS Monaco chez le Fenerbahçe (+30), la Betclic ÉLITE truste les deux premières places de l’EuroLeague !

Bien sûr, quitte à choisir, il aurait mieux valu gagner le match du 8 mai dernier. Ce duel à l’étouffée à Gaston-Médecin, conclu en prolongation par le Fenerbahçe Istanbul (80-79), devenu la première équipe de l’histoire à remporter un Match 5 de playoffs à l’extérieur. Mais l’AS Monaco ne boudera pas son plaisir d’être allé rendre aux Turcs la monnaie de leur pièce, avec une victoire autoritaire sur les rives du Bosphore. Et surtout pas de cette façon-là (99-69)… « Après ce qui s’est passé l’an dernier, c’est spécial », confirme le MVP, Mike James (21 points à 6/13 et 5 passes décisives).

Au terme d’une seconde mi-temps, la Roca Team a administré une véritable leçon à ses anciens bourreaux, qui ont quitté l’Ülker Sports Arena sous les sifflets de leur propre public. À tel point que les 6-7 dernières minutes ont ressemblé à un long garbage time, sans effondrement cette fois, contrairement à ce qui s’est passé dimanche à Paris. Un large succès qui vient récompenser une prestation ultra-solide des Monégasques, décidément transformés depuis l’arrivée de Vassilis Spanoulis, capables cette fois d’artiller avec efficacité à 3-points (8/17) et de se jeter par terre sur tous les ballons, à l’image d’un Terry Tarpey, sorti du formol et très belle surprise du soir (5 points à 2/5, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 8 d’évaluation en 26 minutes).

« Cette victoire nous montre comment on doit tout le temps jouer ! »

Bref, un match référence, un vrai. « Cette victoire nous montre comment on doit tout le temps jouer », clame Donatas Motiejunas, auteur de sa première sortie à 20 d’évaluation (9 points et 11 rebonds). Surtout que la philosophie Spanoulis continue d’infuser : 20 passes décisives, et 126 d’évaluation collective. « On avait envie de se passer le ballon et de jouer tous ensemble », savoure le technicien grec; « On a fait preuve de patience et ça nous a permis de trouver les bons shoots. On a bien mieux défendu que sur les matchs précédents, et on a été concentré pendant 40 minutes ! »

Cette démonstration monégasque fait également un heureux : le Paris Basketball. D’ores et déjà assuré de rester leader de Betclic ÉLITE une journée de plus, le club francilien pourrait surtout faire le break et compter deux longueurs d’avance sur tous ses poursuivants en cas de victoire à Villeurbanne ! Surtout, le nouveau dauphin des Parisiens se nomme désormais Monaco. Deux clubs de Betclic ÉLITE aux deux premières places de l’EuroLeague après 15 journées, qui l’eût cru ?!