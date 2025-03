Après la Leaders Cup, Saint-Quentin récidive contre Paris en Betclic ELITE !

Et si désormais, l’ascendant dans les rencontres entre Paris et Saint-Quentin était pour l’équipe picarde ? C’est en tout cas la grande tendance de ce début d’année 2025. Comme à la Leaders Cup quinze jours auparavant, Saint-Quentin l’a de nouveau emporté sur le Paris Basketball, à l’issue d’une rencontre extrêmement serrée à l’Adidas Arena ce samedi 1er mars (86-88).

Première défaite à l’Adidas Arena en Betclic ELITE pour Paris

Après avoir enchaîné 4 défaites d’affilées face au Paris Basketball depuis le début de leurs affrontements la saison dernière, Saint-Quentin en est désormais à deux victoires de rang sur son adversaire parisien. Mais, peu importe le résultat, les retrouvailles entre Parisiens et Axonais sont quasiment toujours l’assurance d’une rencontre âprement disputée.

Après une première période où aucune des deux équipes n’a pris plus de 6 points d’avance, le momentum de la partie a oscillé d’un camp à l’autre lors du second acte. D’abord en faveur de Saint-Quentin, qui, grâce à une bonne fin de 3e quart-temps notamment permise par Noah Kirkwood (13 points), se trouvait en position favorable à l’entame des dix dernières minutes. Ce à quoi Paris et Nadir Hifi (19 points mais 1/7 à 3-points) ont répondu d’un 14-0 en début de 4e quart-temps, qui pouvait faire croire que le SQBB avait laissé passer sa chance dans cette rencontre.

Giovan Oniangue et Jerome Robinson pour la victoire du SQBB

Que nenni. Malgré la multitude de secondes chances laissées aux Parisiens (14 rebonds offensifs), heureusement souvent non converties (9/31 à 3-points par exemple), Saint-Quentin, emmené par un bon Nolan Traoré (18 points et 7 fautes provoquées), n’a jamais fléchi en fin de match.

Et sur un nouveau shoot longue distance de Giovan Oniangue (15 points dont 4/8 à 3-points), cette fois sans la planche contrairement au scénario de Caen, ainsi qu’un dernier panier décisif de Jerome Robinson (16 points à 7/9), le SQBB a de nouveau réussi à faire tomber l’armada parisienne, pour le plus grand bonheur des 200 supporters saint-quentinois ayant effectué le déplacement. Le Paris Basketball, sans T.J. Shorts sur cette rencontre, concède ainsi sa première défaite de la saison en championnat à l’Adidas Arena.

Avec cette nouvelle victoire sur le Paris Basketball, Saint-Quentin consolide sa place dans le top 7 de la Betclic ELITE. Le club de la capitale pourrait voir lui Cholet prendre ses distances ou Monaco le rejoindre à égalité sur le podium, en fonction de l’issue de l’affrontement entre ces deux équipes ce dimanche 2 mars.