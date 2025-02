Enzo Shahrvin qualifié pour affronter Paris avec Saint-Quentin, mais…

Prêté par le Paris Basketball à Saint-Quentin, Enzo Shahrvin (2,01 m, 22 ans) devrait cependant attendre le déplacement à Strasbourg le samedi 8 mars afin d’effectuer ses débuts avec le SQBB, alors que sa nouvelle équipe se déplace à… l’Adidas Arena ce samedi.

Un accord entre les deux clubs suite au prêt du joueur ? Une pratique plutôt courante dans le monde du football, et qui aurait été logique lorsque l’on sait que le natif d’Evry reste un employé du Paris Basketball. Non, Julien Mahé annonce plutôt que l’ancien intérieur de l’Élan Béarnais est arrivé en dehors des délais d’enregistrement pour être qualifié auprès de la LNB.

Étonnant lorsqu’on sait qu’il a posé ses valises en Picardie en début de semaine… Et encore plus lorsque l’on voit que Shahrvin est pourtant bel et bien officiellement qualifié par la ligue pour la 20e journée, ce qui lui permet légalement d’être sur le parquet de l’Adidas Arena ce week-end. Ce qui renvoie à un accord tacite entre les deux clubs, si le joueur reste bel et bien en civil à Paris…

« Quand j’ai parlé de Saint-Quentin à mes anciens coéquipiers de Paris, ils étaient heureux pour moi », a par ailleurs expliqué Enzo Shahrvin à l’Aisne Nouvelle. « Ils m’ont dit que c’était une très bonne opportunité. Je vais être content de les revoir ainsi que les fans. »