Après le fiasco de Paris, une seule olympienne convoquée pour la Coupe d’Europe, l’entraîneur Yann Julien « mis au repos »

Un peu plus de deux semaines après le fiasco du tournoi olympique, avec une élimination dès le premier tour alors qu’elles visaient la médaille d’or, les Bleues sont de retour pour une nouvelle échéance. Certes moins capitale que des Jeux Olympiques à domicile, mais tout de même assez importante avec la Coupe d’Europe (à Vienne, du 22 au 25 août), et la possibilité de remporter un quatrième trophée continental (après 2018, 2019 et 2022).

Pour ce rendez-vous autrichien, l’équipe de France ne disposera que d’une seule olympienne : Marie-Eve Paget (29 ans), 9e du ranking mondial. La Savoyarde sera accompagnée d’un groupe expérimental puisque les autres convoquées ne sont pas les déçues du groupe de préparation olympique, mais trois joueuses de LFB, habituées du 3×3 par ailleurs : Marie-Michelle Milapie (28 ans, Lattes-Montpellier), Camille Droguet (25 ans, Tarbes) et Noémie Brochant (Flammes Carolo, 24 ans).

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝟑𝐱𝟑 4 joueuses ont été sélectionnées pour représenter la France lors de la Coupe d'Europe 3×3 du 22 au 25 août à Vienne ⚔️🇨🇵 ➕ d'infos : https://t.co/yf6783SVnW pic.twitter.com/GH6ttlORx2 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 19, 2024

Pour la première fois depuis le mois de novembre 2021, l’équipe de France ne sera pas entraînée par Yann Julien. « Après plusieurs mois de mobilisation avec le groupe de préparation olympique puis l’Équipe de France féminine », le technicien ardéchois a été « mis au repos » indique la FFBB, un choix de la Direction Technique Nationale, et remplacé par son adjoint Gwenaël Pestel pour l’occasion. Ce dernier sera assistée par Charlène Collette.