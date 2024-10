Après les incidents, Gabby Williams et Marième Badiane remportent la SuperCoupe d’Europe avec Fenerbahçe

Au lendemain d’une soirée marquée par le comportement dangereux de supporters avec des lancés de fumigènes sur le parquet, la SuperCoupe d’Europe féminine a pu se dérouler normalement ce jeudi 3 octobre. Le Fenerbahçe Istanbul, tenant du titre de l’EuroLeague, a fait respecter la logique face à Besiktas, en remportant la partie sur le score de 79 à 63.

It never gets old 🏆

Back-to-back SuperCup Women Champs 💛💙#EuroLeagueWomen | #EuroCupWomen pic.twitter.com/xrgUIZuLQn

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 3, 2024