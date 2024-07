Après Limoges, Kameron McGusty en route pour la Pologne ?

Talent offensif sur courant alternatif du Limoges CSP (9,6 points à 46%, 2 rebonds et 1 passe décisive), Kameron McGusty (1,97 m, 26 ans) pourrait découvrir un troisième championnat pour sa troisième saison professionnelle. Passé par la Lega Due (avec Piacenza) lors de son année rookie en 2022/23, l’arrière originaire de Houston serait en contacts avancés avec le Legia Varsovie, récent quart de finaliste du championnat polonais, selon SuperBasket.

Abonné aux turbulences du Cercle Saint-Pierre l’an dernier, Kameron McGusty a été l’un des meilleurs symboles de l’équipe limougeaude version 2023/24 : des hauts et des bas, mais une vraie combativité. « [J’ai progressé sur] la manière de jouer en général, comment lire certains écrans, les rotations en défense », expliquait-il au Populaire du Centre début mai. « J’ai appris beaucoup de nouvelles choses et m’ajuster à plein d’autres. C’est toujours très bien d’avoir davantage de cordes à son arc. Pour moi, cette saison a été bénéfique et, encore une fois, j’ai apprécié le travail du staff et je remercie mes coéquipiers d’avoir pris du temps pour m’aider du mieux qu’il pouvait. »