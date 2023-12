Après un match aller houleux, la JL Bourg prend sa revanche sur Saint-Quentin

Betclic ELITE - Après avoir grandement maîtrisée la première période, la JL Bourg s'est quelque peu relâchée face à Saint-Quentin mais s'est repris à temps pour finalement l'emporter (86-71). Une petite revanche après le match aller perdu à Pierre-Ratte avec notamment les expulsions de Kevin Kokila et de l'entraîneur Frédéric Fauthoux.

La JL Bourg conclut son année 2023 sur une 9e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Après l’avoir emporté mardi au terme d’une superbe partie face à Gran Canaria en EuroCup (92-84, a.p.), Bourg-en-Bresse est parvenu à enchaîner ce jeudi face à Saint-Quentin (86-71). Une équipe du SQBB qui l’avait emporté à l’aller (92-61), lors d’une rencontre marquée par les expulsions de l’intérieur Kevin Kokila et de l’entraîneur Frédéric Fauthoux dans une atmosphère plus que tendue à Pierre-Ratte.

9ème victoire de suite toutes compétitions confondues pour @JLBourgBasket 😤 Une fin d'année exceptionnelle 🤩#BetclicELITE pic.twitter.com/9ltS19uZw4 — LNB (@LNBofficiel) December 28, 2023

Bourg-en-Bresse démarre fort, puis fait le dos rond

La JL Bourg a effectué un match en deux temps face à Saint-Quentin dans son antre d’Ekinox. D’abord, la Jeunesse Laïque a clairement dominé la première période (54-37), avec notamment un JeQuan Lewis saignant (12 points à 100% au tir en MT1) et une insolente adresse extérieure (8/13 de réussite aux tirs à 3-points). Une qualité de tir qui va disparaître par la suite (12 tirs ratés derrière l’arc pour finir) et permettre au SQBB de petit à petit refaire son retard avec un Dominik Olejnicsak efficace près du cercle (11 points et 6 rebonds).

Voyant revenir les Phénix à quatre petits pooints (67-63, 32′), la JL Bourg a repris tout le sérieux qui l’a caractérise depuis le début de la saison et a rectifié le tir en fin de match, en prenant soin de convertir ses nombreux lancers-francs du soir (30/37 contre 20/24).

