Armel Traoré explose tous les records au rebond, Killian Hayes pas si loin du triple-double

Et dire qu’il n’avait capté que 3 rebonds lors de son dernier match dimanche soir, face aux Stockton Kings… Le total parait dérisoire face à la quantité amassée par Armel Traoré la nuit dernière contre les San Diego Clippers : 22 rebonds (dont 19 défensifs) ! Record historique pour sa franchise des South Bay Lakers.

Et record personnel, aussi, puisque le Francilien n’avait jamais fait mieux que 15 rebonds, une marque atteint lors d’un Gravelines – Blois en février. En six sorties de G-League, il en a profité pour signer son troisième double-double en ajoutant 17 points à 7/15, 2 passes décisives, 3 contres et 2 passes décisives en 39 minutes. Pour ne rien gâcher, les Lakers l’ont emporté (95-85). « Je joue dur », a-t-il confié au journaliste Raj Chipalu après coup. « Je suis un chien sur le terrain. J’essaye d’aider mon équipe autant que je peux. »

Sur courant alternatif cette saison avec Long Island, capable de sortir un match à 2 points à 0/5 la semaine dernière, Killian Hayes s’est offert sa meilleure prestation en G-League. Si les Nets ont largement perdu face aux Skyhawks, l’ancien MVP de l’EuroBasket U16 a signé son premier double-double dans l’antichambre de la NBA. Avec 15 points, 7 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions, il n’est même pas passé loin de faire plus retentissant que cela… Reste l’éternelle imperfection dans son jeu : sa maladresse à 3-points. Hayes a shooté à 1/6 la nuit dernière, laissant ses pourcentages scotchés à 30% de loin…