Avec Mike James à la baguette, Monaco régale face au Real Madrid

En difficulté ces dernières semaines en EuroLeague et battue sèchement sur le parquet du Panathinaïkos, l’AS Monaco espérait rebondir ce vendredi soir pour le compte de la 22e journée. Face à une équipe du Real Madrid diminuée, les joueurs de Sasa Obradovic se sont imposés avec la manière à domicile (98-76).

Un festival offensif



Dans une salle de Gaston-Médecin en fusion, les Monégasques ont débuté cette rencontre tambour battant. Dans le sillage d’un excellent Mike James (15 points, 5 rebonds et 13 passes décisives pour 32 d’évaluation), la Roca Team s’est montrée très efficace offensivement. Sans trembler, le Real Madrid a très vite recollé au score avant que la Roca Team ne remette un coup d’accélérateur et ne reprenne une nouvelle fois ses distances dans ce premier quart-temps. Sur un nuage en ce début de match, les hommes de Sasa Obradovic ont déroulé et pris 13 longueurs d’avance à l’issue de dix premières minutes maîtrisées (33-20).

Solidaires en défense et efficaces en attaque, les Monégasques ont continué leur festival offensif dans cette première mi-temps. Si Mike James s’est illustré lors de ces vingt premières minutes, c’est aussi le cas de son compatriote américain Jordan Loyd (19 points) qui en a profité pour noircir lui aussi la feuille de statistiques. Au terme d’une première période de folie, la Roca Team a rejoint les vestiaires avec 16 points d’avance (56-40).

1 000 points pour Diallo

Poussée par son public, l’AS Monaco est revenue sur le parquet de Gaston-Médecin avec les mêmes intentions. Si les hommes de Sasa Obradovic ont assuré le spectacle, Alpha Diallo (14 points, 3 rebonds et 4 passes décisives) a marqué de son empreinte ce match, dépassant la barre des 1000 points inscrits en carrière en EuroLeague. Toujours largement en tête après trente minutes très abouties (80-54), l’équipe de Sasa Obradovic n’a jamais relâché la pression et n’a laissé aucune chance à des Madrilènes en panne de solutions.

Un large succès de référence (98-76) pour Monaco qui retrouve le sourire après quelques semaines compliquées sur la scène européenne et prend ainsi sa revanche sur le match aller.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre