Avec un grand T.J. Shorts, avantage à Paris contre Le Mans avant la Coupe de France

À trois semaines de leur finale de Coupe de France, Paris et Le Mans nous ont déjà mis l’eau à la bouche à l’idée de revoir cette confrontation. Au terme d’un match un peu fou ce dimanche après-midi, le club de la capitale est parvenu à éviter le piège du MSB, qui s’était fait une réputation de faire tomber les gros cette saison. Mais pas cette fois, la faute notamment à un T.J. Shorts record en Betclic ELITE.

Le Mans surprend Paris en début de match

À l’Adidas Arena, Paris et Le Mans ne se sont en tout cas pas cachés malgré la perspective de leurs retrouvailles futures pour le gain du Trophée Robert-Busnel. Et comme l’équipe sarthoise en a pris l’habitude cette saison, elle s’est faite un malin plaisir à grandement bousculer le favori du jour, avec un impressionnant premier quart-temps (30-39). Mais passé cette entame de match en faveur des joueurs de Guillaume Vizade, le Paris Basketball a fini par mieux contrôler l’impact dans la peinture des Manceaux (31 rebonds dont 13 offensifs). Et comme souvent, au jeu de l’attaque, le club de la capitale en a fait son affaire.

T.J. Shorts sur son 31

Après être revenu au contact à la mi-temps (58-55), Paris a pris l’avantage sur Le Mans en seconde période, dans le sillage d’un T.J. Shorts une nouvelle fois sur son 31. D’une remarquable justesse (10/13 aux tirs, 9 passes décisives pour 2 ballons perdus), le Californien a en profité pour très légèrement améliorer son record en Betclic ELITE (31 points). Si le Manceau Tray Buchanan (26 points à 10/16) a bien tenté de lui tenir la dragée haute en relais d’un Trevor Hudgins plus discret (6 points à 2/7), l’adresse parisienne en début de 4e quart-temps a permis à Tiago Splitter et ses joueurs de se forger une belle avance (100-85, 35′) pour négocier une fin de match où le MSB partait de trop loin.

Avec cette victoire, le Paris Basketball rejoint ainsi l’AS Monaco en tête du championnat, en attendant l’issue de ASVEL – Saint-Quentin, que Le Mans observera également de près pour conserver sa place dans le top 6. En tout cas, cet affrontement entre Paris et Le Mans à l’Adidas Arena était une formidable publicité pour la future finale de la Coupe de France, à Bercy fin avril.