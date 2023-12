Avec un Matthew Strazel record, Monaco atomise Roanne

Betclic ÉLITE - Sous l'impulsion d'un Matthew Strazel étincelant (23 points et 11 passes décisives), l'AS Monaco a roulé sur Roanne ce dimanche après-midi (116-73).

Ce dimanche après-midi, l’AS Monaco s’est largement imposée face à la Chorale de Roanne (116-73). Portés par un Matthew Strazel record (23 points), les hommes de Sasa Obradovic ont déroulé à domicile ce dimanche après-midi.

+20 à la mi-temps : Monaco et un Matthew Strazel record roulent sur Roanne

Dès le début du match, les hommes de Sasa Obradovic imposaient un rythme infernal et creusaient un premier écart (9-2, 3′). Sous l’impulsion d’un Mam’ Jaiteh omniprésent (11 points et 5 rebonds), les locaux prenaient le large dans ces dix premières minutes (16-4, 6′). Dominés dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Jean-Denys Choulet se montraient maladroits et ne parvenaient pas à stopper l’attaque adverse. À l’issue d’un premier quart-temps maîtrisé, Monaco menait nettement (23-15).

Le deuxième quart-temps repartait sur les mêmes bases pour les joueurs du Rocher qui continuaient de maintenir un écart conséquent dans cette première mi-temps. Adroits derrière l’arc, les coéquipiers de Matthew Strazel (23 points et 11 passes décisives) continuaient de dominer cette rencontre de la tête et des épaules. Une rencontre marquée par le retour d’un ancien de la maison monégasque à Gaston-Médecin. Après avoir porté les couleurs de la Roca Team en 2016 et 2018, le meneur américain D.J. Cooper (9 passes décisives mais 7 balles perdues) n’est pas parvenu à porter la Chorale de Roanne ce dimanche.

Le festival offensif monégasque se poursuivait à Gaston-Médecin. Les artilleurs étaient de sortie et l’écart ne cessait de grimper dans ces vingt premières minutes. La Roca Team comptait 20 longueurs d’avance à quatre minutes de la mi-temps (43-23, 16′). Bousculée, la Chorale de Roanne réagissait. Une réaction de courte durée puisque les locaux reprenaient leur marche en avant juste avant la pause. Au terme d’une première mi-temps aboutie, l’AS Monaco menait très largement (53-33).

Une promenade de santé pour la Roca Team

Au retour des vestiaires, les hommes de Sasa Obradovic sont revenus sur le parquet avec les mêmes intentions et la même intensité. En totale maîtrise de son sujet, l’AS Monaco ne laissait aucune chance à des Choraliens totalement dépassés. Un match à sens unique où l’équipe monégasque passait la barre des 100 points et où Matthew Strazel signait son record de points en Betclic ÉLITE. Un nouveau succès glané à domicile qui permet à Monaco de conserver son invincibilité à Gaston-Médecin.

