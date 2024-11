Basket Landes : Sam Fuehring part, Kourtney Treffers la remplace

Sam Fuehring (1,91 m, 27 ans) quitte Basket Landes et Kourtney Treffers (1,88 m, 30 ans) la remplace. « Au début de la trêve internationale, Samantha Fuehring, présente au club depuis la saison 2023-2024, a fait connaître son souhait de mettre un terme à son contrat pour convenance personnelle », a annoncé Basket Landes dans son communiqué. Très productive en 2023-2024 (15,8 d’évaluation en 27 minutes), elle était un peu en retrait sur ce début de saison LFB (9,3 points et 6,3 rebonds pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes).

Kourtney Treffers retrouve Julie Barennes

Une fois sa remplaçante trouvée, le club l’a laissée partir. C’est donc Kourtney Treffers qui arrive à sa place. Cette dernière connaît bien la coach Julie Barennes dans la mesure où elle évolue en sélection des Pays-Bas. Partie très jeune en Espagne, elle a surtout évolué en Italie (de 2012 à 2016 puis en 2018-2019 et 2022-2023) et elle est également passée en Pologne et Belgique. En 2023-2024, elle portait les couleurs de l’Estudiandes Madrid. Elle y tournait à 8 points et 3 rebonds en 20 minutes de moyenne dans le championnat espagnol.

« Il était important nous de trouver rapidement une remplaçante à Sam, a expliqué la coach Julie Barennes. On sait que le contexte n’est pas tout le temps facile et propice à ce moment-là donc Kourtney vient remplacer Sam. Ce n’est pas le même profil de joueuse mais toujours dans ce qu’il compte pour Basket Landes, nous recrutons avant tout quelqu’un de bien humainement. »