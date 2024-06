Battu d’entrée, Paris reste combatif : « On va continuer à se battre »

Mikael Jantunen : « Quand Monaco arrive à se lancer, ils sont extrêmement difficiles à arrêter. On l’a vu aujourd’hui. On ne peut pas laisser ce genre de choses arriver si l’on veut avoir une chance dans ce genre de match. On peut parler de fatigue mentale et physique mais on est en finale. Il faut faire mieux que ça : ils ont été plus physiques, ont joué avec plus de dureté. On ne peut pas se le permettre. Il faut que l’on corrige cela en équipe : quand les cinq joueurs sur le terrain ne sont pas sur la même longueur d’onde, voici le résultat… »



« Il va falloir augmenter notre niveau »

Tuomas Iisalo : « Monaco mérite sa victoire. Pendant très longtemps, ça a été un match très difficile pour nous. Il va falloir augmenter notre niveau pour rivaliser avec eux au cours de cette série. Concernant la fatigue, j’ai déjà tout dit. On ne se cherche pas d’excuses. On a tenté d’exploiter au mieux le peu de récupération que l’on nous a donné. Notre problème principal a été en défense : on leur a laissé des pourcentages très élevés. On avait déjà eu le même souci contre l’ASVEL sauf que l’on affronte une équipe encore plus talentueuse maintenant.

Le duo Shorts – Hifi ? Je suis sûr qu’ils peuvent jouer faire mieux que ça mais je n’ai pas eu l’impression que quelque chose ne tournait pas rond chez eux. C’est juste que l’on affronte un membre du Top 3 de l’EuroLeague, ça implique quelques contraintes sur le niveau que l’on doit avoir. Ces deux joueurs ont le niveau EuroLeague, je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils rebondiront jeudi. Ce sera un match complètement différent. On a investi tellement d’énergie dans cette saison que ce serait stupide, ou irrespectueux, de ne pas tout donner sur cette finale. Je sais que ce ne sera pas le cas avec cette équipe. On a connu beaucoup de hauts ces derniers mois mais ce groupe n’abandonne jamais. On va continuer à se battre jusqu’à la fin, que l’on soit à +30 ou -30. »

Propos recueillis à Monaco,