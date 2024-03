BeBasket continue son développement. Ce mercredi 20 mars, BeBasket Belgium est né. Ce média est le cousin du BeBasket français que vous lisez ici.

BeBasket s’est en effet associé à une superbe équipe rédactionnelle belge composée de Jérôme Brys, Thomas Leloup et Georges Xouras pour proposer un média 100% dédié au basket belge, en langue française. Nous vous invitons à découvrir cette version qui vous permettra d’en savoir plus sur l’actualité de la balle orange belge, composée d’excellents joueurs et joueuses (championnes d’Europe !), mais aussi de clubs reconnus (Ostende, Anvers, Spirou Charleroi).



Par ailleurs, BeBasket dispose désormais de fiches joueurs, comme celle-ci. Peu à peu, les fiches des joueurs des championnats de France seront toutes renseignées. N’hésitez pas à nous soutenir financièrement pour continuer notre développement.