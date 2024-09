BeIN Sports reste le diffuseur de la NBA en France pour la saison 2024-2025

En pourparlers depuis plusieurs semaines, BeIN Sports va finalement continuer à diffuser la NBA lors de la saison 2024-2025. Selon L’Équipe, le média qatari a trouvé un accord avec la National Basketball Association.

Diffuseur depuis 2012 de la NBA, beIN Sports a trouvé pour le moment un accord uniquement pour la saison à venir, alors qu’Amazon Prime a acquis une partie de droits NBA pour la période 2025-2036 (86 matches de saison régulière, la NBA Cup, l’intégralité du play-in, environ un tiers 1ers et 2es tours des play-offs, une finale de conférence chaque année et les finales NBA sur six des 11 années du contrat).

La saison NBA 2024-2025 reprendra le 23 octobre prochain, sur beIN Sports donc.