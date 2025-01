Blois – Monaco : Deux équipes amoindries face à face

L’AS Monaco s’est rendu à Blois, pour jouer un match de 1/8e de finale de Coupe de France, sans son effectif au complet. Selon Nice-Matin, les meneurs Mike James (1,85 m, 34 ans) et Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) – à peine de retour de blessure – ainsi que l’intérieur Donatas Motiejunas (2,13 m, 34 ans) sont restés en principauté afin d’être préservés. Absent depuis le match contre l’ALBA Berlin du 6 décembre, Alpha Diallo n’a pas encore repris la compétition.

Vassilis Spanoulis et son staff devraient s’appuyer sur des joueurs moins impliqués en EuroLeague, comme l’ailier français Juhann Begarin (1,96 m, 22 ans) qui joue plus depuis la nomination du coach grec en Betclic ÉLITE.

« C’est certain qu’au vu du calendrier, ce match ne tombe pas idéalement pour nous, a avoué Vassilis Spanoulis après la victoire contre l’Élan Chalon, dimanche. Mais nous avons la chance de faire ce formidable métier, donc nous allons jouer le coup à fond. Je peux compter sur un groupe qui répond présent à chaque sortie. Tout le monde est conscient que j’ai besoin de tous les joueurs. »

Blois également diminué

L’ADA Blois ne sera pas non plus au complet pour défier la Roca Team, leader de l’EuroLeague. En effet, le coach fréjusien David Morabito ne pourra pas s’appuyer sur Lucas Ugolin ainsi que son remplaçant médical Nathan Missia-Dio. Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans) est lui suspendu et Fabien Damase (1,99 m, 22 ans) est incertain car malade. Toutefois, les Blésois démarreront avec 7 points d’avance, puisqu’ils évoluent une division en-dessous de celle de la Roca Team.