Bourges se qualifie pour le Final Six, pas d’exploit pour Basket Landes

Bastion du basket européen féminin (3 titres d’EuroLeague), le Tango Bourges Basket sera bel et bien au rendez-vous de la nouvelle mouture de l’EuroLeague, version Final Six. Le club berruyer est ressorti vainqueur de sa double confrontation contre Saragosse, privant l’équipe espagnole du plaisir de jouer la dernière phase finale de la compétition à domicile.

🔥 NOS TANGO IRONT AU FINAL SIX ! Direction Saragosse pour le Tango Bourges Basket ! 😎#FiertéTango pic.twitter.com/2Chccy7zv5 — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) February 26, 2025

Bourges, onze ans après sa dernière apparition au Final Four

Après avoir fait une grande partie du travail au match aller, en l’emportant de +20 en Espagne, Bourges a tranquillement géré son avantage au Prado ce mercredi 26 février. Encore devant à l’entrée du dernier quart-temps, les joueuses d’Olivier Lafargue se sont légèrement relâchées en fin de rencontre, pour une victoire finale de Saragosse sans gravité (64-73). Avant cela, les Berruyères ont fait le job, notamment à l’intérieur avec le duo Okonkwo – Diaby (31 points en cumulés).

Ainsi, 11 ans après leur dernière apparition au Final Four (2014), Bourges va de nouveau intégrer la dernière phase de la plus prestigieuse des compétitions. Au Final Six, le Tango aura rendez-vous avec le club turc de Mersin et toute sa clique française (Johannès, Fauthoux, Rupert, Diallo).

Pas de regrets pour Basket Landes contre Prague

En revanche, Basket Landes ne verra pas Saragosse. Déjà battu à l’aller à Mitterand par Prague, l’USK a de nouveau fait sa loi dans son antre face au club landais. Ce dernier n’a pas eu le répondant nécessaire, cloisonné offensivement (25% d’adresse globale) par la bande de Valériane Ayayi (11 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions).

Comme Bourges, Prague devra jouer un quart de finale au Final Six. À ce stade de la compétition, Valériane Ayayi retrouvera une autre tricolore, Janelle Salaün, avec son équipe italienne de Schio.