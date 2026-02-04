« Bravo au Jazz de montrer que c’est une équipe ambitieuse » : First Team décrypte les mouvements récents du 3 février

Comme chaque année, la date limite des transferts NBA a fait monter la pression. Et cette édition n’a pas manqué de secouer la ligue, avec plusieurs mouvements lourds de sens, aussi bien pour le présent que pour le futur.

Jaren Jackson Jr. débarque au Utah Jazz : un signal fort

Parmi les transferts les plus marquants, celui de Jaren Jackson Jr vers le Utah Jazz a surpris une partie de la NBA.

Les détails du trade

Les Memphis Grizzlies récupèrent :

Walter Clayton Jr

Taylor Hendricks

George Niang

Kyle Anderson

3 choix du premier tour de draft

Le Utah Jazz reçoit :

Jaren Jackson Jr

Jock Landale

John Konchar

Vince Williams Jr

Cette saison, Jaren Jackson Jr tournait à 19,2 points, 5,8 rebonds, 1,9 passe, 1 interception et 1,5 contre en 31 minutes, sur 45 matchs.

Pour Erwan Abautret, ce choix est loin d’être incohérent :

« Pas mal de gens ont été surpris, mais le Utah Jazz a aussi le droit d’analyser le marché et de construire une bonne équipe. Ils ont Lauri Markkanen en leader, Keyonte George qui devient un meneur fabuleux, des jeunes comme Brice Sensabaugh ou Ace Bailey… et tu ajoutes à ça Jaren Jackson Jr, un pivot All-Star et DPOY 2023. Bravo au Jazz de montrer qu’ils sont une franchise ambitieuse. »

Avant d’insister sur la projection à moyen terme :

« Ils gagnent du temps par rapport à cet été et peuvent être compétitifs dès l’année prochaine. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. »

Côté Memphis, Thomas Dufant voit une stratégie long terme parfaitement assumée :

« Ils ont transféré Desmond Bane pour quatre premiers tours de draft, Jaren Jackson Jr contre trois premiers tours… il reste Ja Morant qui peut sans doute bouger. Si tu drafts bien, c’est ce qu’on appelle une masterclass. »

Et les Grizzlies disposent d’un arsenal impressionnant :

« Ils ont leur propre choix de draft sur les sept prochaines années, le pick le plus favorable entre Orlando et Phoenix cette année, celui des Lakers top 4 protégé en 2027, le plus favorable entre Minnesota, Cleveland et Utah en 2027, des swaps non protégés avec Orlando en 2029 et 2030, et un premier tour non protégé de Phoenix en 2031. Ils peuvent clairement se permettre de tanker. »

Nikola Vucevic rejoint Boston : le pivot qu’ils attendaient

Autre mouvement fort : Nikola Vucevic prend la direction des Boston Celtics.

Détails de l’échange

Les Chicago Bulls reçoivent :

Anfernee Simons

1 choix du second tour de draft

Les Celtics récupèrent :

Nikola Vucevic

1 choix du second tour

Cette saison, Vucevic affichait 16,9 points, 9 rebonds et 3,8 passes en 30,8 minutes sur 48 matchs.

Pour Thomas Dufant, c’est gagnant-gagnant :

« Ce sont deux bonnes nouvelles. Les Celtics tiennent enfin leur pivot, et Nikola Vucevic retrouve une équipe ambitieuse. »

Erwan Abautret nuance mais valide le profil :

« C’est un très bon professionnel. On sait ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas. Offensivement, c’est un pivot moderne, même s’il a des limites défensives. Mais Boston a aussi Neemias Queta, un profil complètement différent. Vucevic sera sans doute titulaire et apportera quelque chose que peu de joueurs apportent cette saisons aux Celtics. »

Jaden Ivey relancé à Chicago, Detroit affine son projet

Dernier dossier majeur analysé par First Team : l’arrivée de Jaden Ivey aux Bulls.

Les termes du trade

Les Chicago Bulls récupèrent :

Jaden Ivey

Mike Conley

Les Detroit Pistons reçoivent :

Kevin Huerter

Dario Šarić

1 choix du premier tour

Les Minnesota Timberwolves obtiennent :

1 choix du premier tour (ils ont refusé Coby White afin de conserver une flexibilité financière avant la deadline)

Pour Erwan Abautret, Chicago tente un vrai pari :

« J’imagine que si Chicago est allé chercher Jaden Ivey, c’est qu’ils ont vu quelque chose en lui. »

Cette saison, Ivey affiche des chiffres en nette baisse : 8,2 points en 16,8 minutes, après une saison rookie à 17 points, 4 rebonds et 4 passes en près de 30 minutes. De retour de blessure, son temps de jeu avait fortement chuté.

Thomas Dufant, lui, se place côté Detroit :

« Ils avaient besoin d’un shooteur, et c’est chose faite avec Kevin Huerter. Ce n’est pas qu’un shooteur, c’est un scoreur complet et très orienté tir. Detroit continue de se renforcer sur des détails avec une rotation derrière Duncan Robinson, et c’est une bonne chose pour eux. »

Une deadline révélatrice

Entre ambitions affichées, reconstructions assumées et ajustements ciblés, cette Trade Deadline confirme une chose : chaque franchise avance avec une feuille de route bien précise. Et comme souvent, les véritables gagnants ne se jugeront pas en février… mais dans deux, trois ou cinq ans.