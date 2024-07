Brésil ou Lettonie, quel premier adversaire pour les Bleus aux JO ?

Impériale en Allemagne pour son second match de préparation ce samedi, l’équipe de France y voit plus clair concernant l’identité de son premier adversaire lors des Jeux olympiques de Paris le 27 juillet prochain.

Ce sera soit le Brésil, soit la Lettonie, les deux équipes finalistes du TQO de Riga. Longtemps embêtés par la surprenante équipe des Philippines (12-24, 11e minute), les Brésiliens ont fini par étouffer les Gilas (71-60) avec un double-double de l’ex-limougeaud Bruno Caboclo (15 points et 11 rebonds). Dans la foulée, opposé au Cameroun de Williams Narace (14 points et 5 rebonds), l’hôte balte a souffert (52-50, 30e minute) mais a préservé l’essentiel (72-59). La nouvelle recrue porteloise Kristers Zoriks a cumulé 7 points à 1/3 et 3 passes décisives en 16 minutes. La finale aura lieu dimanche à 18h, avec un billet dans le Groupe B des JO à la clef. Celui des Bleus, donc.