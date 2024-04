Caen double Hyères-Toulon et Avignon en tête de la NM1

Caen est le nouveau leader du groupe A de la Nationale 1 masculine (NM1). Le CBC s’est imposé à Loon-Plage pendant que Hyères-Toulon est tombé d’un point (62-61) sur le parquet de Tarbes-Lourdes et qu’Avignon Le Pontet a flanché à Tours (91-85).

Dans une égalité à trois (9 victoires et 6 défaites) à trois journées de la fin de cette deuxième phase, c’est donc Caen qui prend la première place, synonyme de montée directe en Pro B.

« On est premiers, on a notre destin en main, savoure dans Ouest-France l’entraîneur de Caen Stéphane Eberlin. On l’a toujours assumé, on rêvait de ça, d’avoir notre destin entre nos mains. Il faut prendre la bonne énergie, ça doit nous galvaniser pour la suite. Car il y a sept équipes qui peuvent encore monter, c’est assez fou. Chartres, Tarbes, Quimper et Tours ne sont qu’à une victoire derrière. Il reste trois matches, avec des confrontations directes dès samedi. On reçoit Tours, il ne faudra pas perdre de plumes. Ça va être un gros combat physique, face à une équipe qui nous a dominés au match aller (86-74). Il nous faudra un Palais en fusion. On sait qu’en cas de défaite on peut dire au revoir à la montée directe. »