C’est une page historique qui se tourne à San Antonio. Après 29 saisons à la tête des Spurs, Gregg Popovich quitte son poste d’entraîneur principal pour devenir président des opérations basket de la franchise texane. Une transition marquée par l’émotion, notamment du côté de Victor Wembanyama, qui a tenu à saluer celui qui l’a guidé lors de ses premiers pas en NBA.

Un mentor pour Wembanyama

Arrivé en NBA en 2023 en tant que premier choix de la draft, Victor Wembanyama a rapidement été pris sous l’aile de Popovich. Le technicien de 76 ans, connu pour son exigence et sa bienveillance, a accompagné le jeune prodige français dans son adaptation au plus haut niveau. Malheureusement, Popovich a dû s’éloigner des terrains en novembre 2024 en raison d’un AVC, laissant les rênes de l’équipe à son adjoint Mitch Johnson.

Malgré cette absence, le lien entre les deux hommes est resté fort. Sur Instagram, Wembanyama a exprimé sa gratitude :

« Coach, je ne pense pas pouvoir vous remercier suffisamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le basket, pour l’impact que vous avez eu sur le jeu et sur la ville de San Antonio. Merci pour votre personnalité, votre compétitivité et votre dévouement. Ce fut un honneur absolu de faire partie de votre parcours de 29 ans en tant qu’entraîneur principal, et je sais que vous continuerez à inspirer tout le monde autour de vous dans cette nouvelle aventure. »

Une légende du coaching

Gregg Popovich laisse derrière lui un palmarès exceptionnel : cinq titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), 1 422 victoires en saison régulière — un record — et une réputation de formateur hors pair. Sous sa houlette, des joueurs comme Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker et plus récemment Wembanyama ont pu s’épanouir.

Au-delà des résultats, Popovich est reconnu pour son engagement social et ses prises de position courageuses, notamment contre le racisme et les injustices. Son influence dépasse largement les parquets.

Une nouvelle ère à San Antonio

Avec le départ de Gregg Popovich du banc, une nouvelle page s’ouvre pour les Spurs. Mitch Johnson, ancien assistant, prend officiellement les commandes de l’équipe. Quant à Popovich, il continuera d’œuvrer en coulisses en tant que président des opérations basket.

Pour Victor Wembanyama, l’héritage de « Coach Pop » restera une source d’inspiration. Le jeune intérieur français, déjà considéré comme l’un des futurs visages de la NBA, pourra s’appuyer sur les enseignements de son mentor pour guider San Antonio vers de nouveaux sommets.