« Cela pose des problèmes d’équité » ; Jean-Denys Choulet et Roanne ne comprennent pas le report du match contre le BCM

Suite au report de la rencontre entre la Chorale de Roanne (14e) et le BCM Gravelines-Dunkerque (17e) qui comptait plusieurs cas de grippe et de COVID-19, initialement programmée ce samedi 23 décembre, les différents protagonistes des deux équipes sont revenus sur cette décision controversée.

C’est tout d’abord Romuald Coustre (manager général du BCM) qui s’est exprimé sur le Multiskweek alors que la polémique commençait à enfler du côté de Roanne :

« On a été alerté jeudi soir par mon staff médical qu’on était potentiellement dans une situation délicate avec un cas de Covid avéré et plusieurs joueurs symptomatiques. Le médecin du club nous a demandé d’effectuer des tests vendredi matin juste avant notre départ en bus (pour ensuite prendre le train à Lille) et on était très très loin de pouvoir mettre 10 joueurs sur la fiche de match, il fallait pouvoir le justifier auprès de la ligue. Puis on attendait la décision de la ligue et du comité sanitaire.

Pour un athlète de haut niveau, notre médecin du club nous a rappelé qu’il y a un risque de mort subite pour le joueur, indifférent qu’il s’agisse du Covid ou de la grippe… Il a demandé une mesure de protection et de sauvegarde qui soit mise en œuvre.

On est les premiers déçus de ne pas pouvoir jouer ce match, on était sur une bonne dynamique… Maintenant on espère récupérer des joueurs pour pouvoir affronter Paris le 28 décembre. »