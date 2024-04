« C’est un match à la vie à la mort » – Laurent Legname sur la finale de Coupe de France

Laurent Legname était l’invité de 100 % Sport pour France Bleu Bourgogne ce jeudi 25 avril. Lui, qui a quasiment annoncé sa prolongation dans l’émission, est revenu sur le choc entre Dijon et Strasbourg en finale de Coupe de France ce samedi 27 avril.

Laurent Legname a insisté sur l’importance d’une finale et sur le fait que les deux équipes sont de même niveau :

« Honnêtement c’est du 50-50. Ce sont deux équipes qui ont eu une saison à peu près similaire en championnat avec beaucoup d’irrégularités », explique-t-il. « Nous avons un peu plus de blessés qu’eux mais ils sont devant nous au classement d’une victoire de plus et on sait que sur un match comme ça, sur 40 minutes il n’y a pas de de de retour possible. C’est un match à la vie à la mort (il insiste sur ces mots). Donc c’est vraiment du 50-50 dans une salle neutre, en contexte particulier. On va essayer que ce soit de notre côté ça c’est une certitude.«

Le coach varois a souligné les joueurs de talents qui composent l’effectif de Strasbourg :

« Il y a des joueurs d’expérience comme Paul Lacombe, Hugo Invernizzi, Boris Dallo et d’autres. Je pense que à ce niveau-là les deux équipes ont des joueurs d’expérience qui ont déjà vécu ces matchs-là. Donc ça va pas changer fondamentalement la donne. Strasbourg a vraiment une équipe complète. Il ont beaucoup d’arrières qui peuvent jouer sur les postes 1, 2, 3. Ils ont beaucoup d’arrières-meneurs ; des créateurs sur le poste 3 ; des postes 4 complémentaires : Invernizzi qui est shooteur et Cavalière plus dans le combat ; des postes 5 dissuasifs.«

« Ne pas de se faire submerger par l’émotion » Laurent Leganme, coach de la JDA Dijon

Laurent Legname a abordé le sujet de la préparation d’une équipe pour un match particulier comme celui ci :

« Ce qui est important c’est la façon dont l’équipe à la fois individuellement et collectivement appréhende ce match avec tout ce qu’il y a autour parce que ce n’est pas la même préparation. Il y a la finale féminine avant donc il y a moins de temps d’échauffement. Il y a une présentation un peu plus longue avec la marseillaise et cetera. Donc c’est tout ces petits trucs où il faut être prêt. Il ne faut pas être surpris par l’environnement, par le public, par le monde. Il faut vraiment être focus et dans sa bulle sur le plan de jeu : qui fait quoi sur les actions à effectuer. Il faut à la fois être déterminé et concentré Il faut bien sûr avoir un esprit guerrier, combattant parce que c’est une final et c’est à la vie à la mort ! Mais également il ne faut pas se mettre trop de pression excessive. L’enjeu n’est pas de se faire submerger par l’émotion.«

Entre-deux ce samedi à 16h30.